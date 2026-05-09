Sean Solia

Sean Solia

all rounder

Full name:Sean Solia
Nationality:New Zealand

Teams

2026 Teams

Auckland Aces

Samoa

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches546056
Innings785039
Overs760.4246.088.4
Balls---
Maidens12350
Runs25241455830
Wickets934123
Avg27.1335.4836.08
SR49.073623.13
Eco3.315.919.36
BB642
4w320
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches546056
Innings925851
Not outs91010
Runs25111711884
Balls Faced62602062749
Avg30.2535.6421.56
SR40.1182.97118.02
Fours32217069
Fifties1783
Sixies143327
Highest15115275
Hundreds230

Sean Solia Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

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