Sesona Tsepo Ndwandwa
bowler
|Full name:
|Sesona Tsepo Ndwandwa
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|42
|36
|16
|Innings
|72
|36
|16
|Overs
|1072.1
|255.2
|51.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|215
|7
|0
|Runs
|3226
|1219
|370
|Wickets
|108
|36
|17
|Avg
|29.87
|33.86
|21.76
|SR
|59.56
|42.55
|18
|Eco
|3
|4.77
|7.25
|BB
|11
|4
|3
|4w
|4
|1
|0
|5w
|5
|0
|0
|10w
|1
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|42
|36
|16
|Innings
|50
|20
|6
|Not outs
|12
|8
|3
|Runs
|222
|74
|23
|Balls Faced
|675
|116
|31
|Avg
|5.84
|6.16
|7.66
|SR
|32.88
|63.79
|74.19
|Fours
|24
|3
|1
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|7
|3
|0
|Highest
|23
|22
|11
|Hundreds
|0
|0
|0