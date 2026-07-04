Sesona Tsepo Ndwandwa

Sesona Tsepo Ndwandwa

bowler

Full name:Sesona Tsepo Ndwandwa
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Lions

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches423616
Innings723616
Overs1072.1255.251.0
Balls---
Maidens21570
Runs32261219370
Wickets1083617
Avg29.8733.8621.76
SR59.5642.5518
Eco34.777.25
BB1143
4w410
5w500
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches423616
Innings50206
Not outs1283
Runs2227423
Balls Faced67511631
Avg5.846.167.66
SR32.8863.7974.19
Fours2431
Fifties000
Sixies730
Highest232211
Hundreds000

Another Players

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Phangiso, Aaron

Phangiso, Aaron

Sipamla, Lutho

Sipamla, Lutho

Siboto, Malusi

Siboto, Malusi

Maphaka, Tetelo

Maphaka, Tetelo

Diseko, Johannes Newty

Diseko, Johannes Newty

Dawood, Junaid

Dawood, Junaid

Potgieter, Delano

Potgieter, Delano

Jones, Evan

Jones, Evan