Shiran Fernando

Shiran Fernando

bowler

Full name:Shiran Fernando
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Jaffna Nsl

Sri Lanka A

Tamil Union Cricket And Athletic Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches304327
Innings493925
Overs567.5248.084.5
Balls---
Maidens75191
Runs20901324631
Wickets755038
Avg27.8626.4816.6
SR45.4229.7613.39
Eco3.685.337.43
BB844
4w731
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches304327
Innings342911
Not outs15108
Runs32523936
Balls Faced69636428
Avg17.112.5712
SR46.6965.65128.57
Fours29182
Fifties100
Sixies1442
Highest573516
Hundreds000

Another Players

Daniel, Shavon

Daniel, Shavon

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Tharanga, Pulina

Tharanga, Pulina

Mendis, Ramesh

Mendis, Ramesh

Fernando, Saminda

Fernando, Saminda

Pathiratne, Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne

Pathiratne, Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne

Tillakaratne, Duvindu

Tillakaratne, Duvindu

Karunaratne, Chamika

Karunaratne, Chamika

Dickwella, Niroshan

Dickwella, Niroshan

Mathews, Angelo

Mathews, Angelo