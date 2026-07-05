Shiran Fernando
bowler
|Full name:
|Shiran Fernando
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|30
|43
|27
|Innings
|49
|39
|25
|Overs
|567.5
|248.0
|84.5
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|75
|19
|1
|Runs
|2090
|1324
|631
|Wickets
|75
|50
|38
|Avg
|27.86
|26.48
|16.6
|SR
|45.42
|29.76
|13.39
|Eco
|3.68
|5.33
|7.43
|BB
|8
|4
|4
|4w
|7
|3
|1
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|30
|43
|27
|Innings
|34
|29
|11
|Not outs
|15
|10
|8
|Runs
|325
|239
|36
|Balls Faced
|696
|364
|28
|Avg
|17.1
|12.57
|12
|SR
|46.69
|65.65
|128.57
|Fours
|29
|18
|2
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|14
|4
|2
|Highest
|57
|35
|16
|Hundreds
|0
|0
|0