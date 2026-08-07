Simon Munyaradzi Mugava
bowler
|Full name:
|Simon Munyaradzi Mugava
|Nationality:
|Zimbabwe
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|20
|23
|10
|Innings
|34
|18
|10
|Overs
|437.2
|126.0
|39.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|95
|5
|2
|Runs
|1410
|583
|266
|Wickets
|48
|14
|6
|Avg
|29.37
|41.64
|44.33
|SR
|54.66
|54
|39
|Eco
|3.22
|4.62
|6.82
|BB
|8
|3
|2
|4w
|4
|0
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|20
|23
|10
|Innings
|31
|13
|6
|Not outs
|3
|4
|0
|Runs
|525
|148
|36
|Balls Faced
|1179
|240
|55
|Avg
|18.75
|16.44
|6
|SR
|44.52
|61.66
|65.45
|Fours
|46
|11
|3
|Fifties
|2
|0
|0
|Sixies
|3
|2
|0
|Highest
|58
|31
|13
|Hundreds
|0
|0
|0