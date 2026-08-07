Simon Munyaradzi Mugava

Simon Munyaradzi Mugava

bowler

Full name:Simon Munyaradzi Mugava
Nationality:Zimbabwe

Teams

2026 Teams

Mid West Rhinos

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches202310
Innings341810
Overs437.2126.039.0
Balls---
Maidens9552
Runs1410583266
Wickets48146
Avg29.3741.6444.33
SR54.665439
Eco3.224.626.82
BB832
4w400
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches202310
Innings31136
Not outs340
Runs52514836
Balls Faced117924055
Avg18.7516.446
SR44.5261.6665.45
Fours46113
Fifties200
Sixies320
Highest583113
Hundreds000

Another Players

Musakanda, Tarisai

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Carlson, Kiran

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Mubaiwa, Wallace

Mubaiwa, Wallace

Macheka, Kudakwashe

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Chinouya, Michael

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Mpofu, Chris

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Masike, Christophe

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Campbell, Johnathan

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Kaitano, Takudzwanashe

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Chikowero, Manson

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