Sinenhlanhla Zwane

Sinenhlanhla Zwane

all rounder

Full name:Sinenhlanhla Zwane
Nationality:South Africa

Teams

2023 Teams

Eastern Storm

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches522
Innings1010
Overs82.27.00
Balls---
Maidens1000
Runs283380
Wickets1020
Avg28.3190
SR49.4210
Eco3.435.420
BB420
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches522
Innings501
Not outs101
Runs4201
Balls Faced8001
Avg10.500
SR52.50100
Fours600
Fifties000
Sixies000
Highest2001
Hundreds000

Another Players

Ngcobo, T

Ngcobo, T

Valli, Yaseen

Valli, Yaseen

Masondo, Sizwe

Masondo, Sizwe

Peters, Gideon

Peters, Gideon

Zuma, Lwandiswa Mbulelo

Zuma, Lwandiswa Mbulelo

Siboto, Malusi

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Rasemene, Andrew

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Johnson, Juandre

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Nel, Andre

Nel, Andre

Mosehle, Mangaliso

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