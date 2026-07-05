Sinenhlanhla Zwane
all rounder
|Full name:
|Sinenhlanhla Zwane
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|2
|2
|Innings
|10
|1
|0
|Overs
|82.2
|7.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|10
|0
|0
|Runs
|283
|38
|0
|Wickets
|10
|2
|0
|Avg
|28.3
|19
|0
|SR
|49.4
|21
|0
|Eco
|3.43
|5.42
|0
|BB
|4
|2
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|2
|2
|Innings
|5
|0
|1
|Not outs
|1
|0
|1
|Runs
|42
|0
|1
|Balls Faced
|80
|0
|1
|Avg
|10.5
|0
|0
|SR
|52.5
|0
|100
|Fours
|6
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|20
|0
|1
|Hundreds
|0
|0
|0