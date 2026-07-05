Singappuli Kankanamage Tharindu Lankathilaka
batsman
|Full name:
|Singappuli Kankanamage Tharindu Lankathilaka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|Matches
|1
|11
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|Matches
|1
|11
|Innings
|2
|11
|Not outs
|0
|4
|Runs
|28
|148
|Balls Faced
|36
|171
|Avg
|14
|21.14
|SR
|77.77
|86.54
|Fours
|4
|11
|Fifties
|0
|1
|Sixies
|0
|10
|Highest
|16
|54
|Hundreds
|0
|0