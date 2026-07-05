Singappuli Kankanamage Tharindu Lankathilaka

Singappuli Kankanamage Tharindu Lankathilaka

batsman

Full name:Singappuli Kankanamage Tharindu Lankathilaka

Teams

2023 Teams

Bloomfield Cricket And Athletic Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches111
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches111
Innings211
Not outs04
Runs28148
Balls Faced36171
Avg1421.14
SR77.7786.54
Fours411
Fifties01
Sixies010
Highest1654
Hundreds00

Another Players

de Silva, Yohan

de Silva, Yohan

Tharindu, Nimesh

Tharindu, Nimesh

Madusanka, Lahiru

Madusanka, Lahiru

Abeyrathne, Abeygoda Liyanage Kasun Lakruwan

Abeyrathne, Abeygoda Liyanage Kasun Lakruwan

Karunanayake, Nipun

Karunanayake, Nipun

Komasaru, Chanaka

Komasaru, Chanaka

Fernando, Ashan

Fernando, Ashan

Warnapura, Madawa

Warnapura, Madawa

Perera, Hasitha

Perera, Hasitha

Vithana, Harsha

Vithana, Harsha