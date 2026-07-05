Sinovuyo Ntuntwana

Sinovuyo Ntuntwana

bowler

Full name:Sinovuyo Ntuntwana
Nationality:South Africa

Teams

2023 Teams

Eastern Cape Linyathi

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches31282
Innings46272
Overs569.4174.36.0
Balls---
Maidens125100
Runs190485260
Wickets64272
Avg29.7531.5530
SR53.438.7718
Eco3.344.8810
BB641
4w310
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches31282
Innings39160
Not outs1180
Runs140300
Balls Faced385570
Avg53.750
SR36.3652.630
Fours1930
Fifties000
Sixies110
Highest16140
Hundreds000

Another Players

Makhosi, Lizo

Makhosi, Lizo

Masondo, Sizwe

Masondo, Sizwe

Ngoepe, Lesiba

Ngoepe, Lesiba

Peters, Gideon

Peters, Gideon

Fourie, Mathew

Fourie, Mathew

Bosch, Clayton Gregory

Bosch, Clayton Gregory

Nel, Andre

Nel, Andre

Mnci, Avumile

Mnci, Avumile

de Klerk, Jade

de Klerk, Jade

van Zyl, Nathaniel

van Zyl, Nathaniel