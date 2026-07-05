Sinovuyo Ntuntwana
bowler
|Full name:
|Sinovuyo Ntuntwana
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|31
|28
|2
|Innings
|46
|27
|2
|Overs
|569.4
|174.3
|6.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|125
|10
|0
|Runs
|1904
|852
|60
|Wickets
|64
|27
|2
|Avg
|29.75
|31.55
|30
|SR
|53.4
|38.77
|18
|Eco
|3.34
|4.88
|10
|BB
|6
|4
|1
|4w
|3
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|31
|28
|2
|Innings
|39
|16
|0
|Not outs
|11
|8
|0
|Runs
|140
|30
|0
|Balls Faced
|385
|57
|0
|Avg
|5
|3.75
|0
|SR
|36.36
|52.63
|0
|Fours
|19
|3
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|1
|0
|Highest
|16
|14
|0
|Hundreds
|0
|0
|0