SK Robiul Islam

SK Robiul Islam

bowler

Full name:SK Robiul Islam
Nationality:Bangladesh

Teams

2026 Teams

Sylhet Strikers

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches931763914
Innings17311353812
Overs310.022.11.01947.3276.030.1
Balls------
Maidens5510301150
Runs9921171368951511248
Wickets2520224405
Avg39.6858.5030.7837.7749.6
SR74.466.5052.1641.436.2
Eco3.25.27133.545.478.22
BB9101042
4w000920
5w200900
10w000100

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches931763914
Innings1710110298
Not outs6104182
Runs9900581202144
Balls Faced203101022231143
Avg9008.429.6124
SR48.760056.8487.44100.69
Fours1300641416
Fifties000010
Sixies30019112
Highest3300395434
Hundreds000000

Another Players

Nabi, Mohammad

Nabi, Mohammad

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Rahman, Taibur

Rahman, Taibur

Williams, Kesrick

Williams, Kesrick

Azam, Hammad

Azam, Hammad

Hossain, Delwar

Hossain, Delwar

Swadhin, Aks

Swadhin, Aks

Hayet, Shafiul

Hayet, Shafiul

Hossain, Al-Amin

Hossain, Al-Amin