SK Robiul Islam
bowler
|Full name:
|SK Robiul Islam
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|3
|1
|76
|39
|14
|Innings
|17
|3
|1
|135
|38
|12
|Overs
|310.0
|22.1
|1.0
|1947.3
|276.0
|30.1
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|55
|1
|0
|301
|15
|0
|Runs
|992
|117
|13
|6895
|1511
|248
|Wickets
|25
|2
|0
|224
|40
|5
|Avg
|39.68
|58.5
|0
|30.78
|37.77
|49.6
|SR
|74.4
|66.5
|0
|52.16
|41.4
|36.2
|Eco
|3.2
|5.27
|13
|3.54
|5.47
|8.22
|BB
|9
|1
|0
|10
|4
|2
|4w
|0
|0
|0
|9
|2
|0
|5w
|2
|0
|0
|9
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|1
|0
|0
Batting
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|3
|1
|76
|39
|14
|Innings
|17
|1
|0
|110
|29
|8
|Not outs
|6
|1
|0
|41
|8
|2
|Runs
|99
|0
|0
|581
|202
|144
|Balls Faced
|203
|1
|0
|1022
|231
|143
|Avg
|9
|0
|0
|8.42
|9.61
|24
|SR
|48.76
|0
|0
|56.84
|87.44
|100.69
|Fours
|13
|0
|0
|64
|14
|16
|Fifties
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|Sixies
|3
|0
|0
|19
|11
|2
|Highest
|33
|0
|0
|39
|54
|34
|Hundreds
|0
|0
|0
|0
|0
|0