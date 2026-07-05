Slade van Staden

Slade van Staden

batsman

Full name:Slade van Staden

Teams

2023 Teams

Dolphins

Mi New York

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches541
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches541
Innings741
Not outs010
Runs190126
Balls Faced4183712
Avg27.1446
SR45.4532.4350
Fours3101
Fifties100
Sixies010
Highest53116
Hundreds000

Another Players

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Zuma, Lwandiswa Mbulelo

Zuma, Lwandiswa Mbulelo

Miller, David

Miller, David

Oakes, Jason

Oakes, Jason

Schlemmer, Luke

Schlemmer, Luke

Erwee, Sarel

Erwee, Sarel

Bosch, Eathan

Bosch, Eathan

Pietersen, Kevin

Pietersen, Kevin

Behrendorff, Jason

Behrendorff, Jason

Hume, Graham

Hume, Graham