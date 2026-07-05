Slade van Staden
batsman
|Full name:
|Slade van Staden
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|4
|1
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|4
|1
|Innings
|7
|4
|1
|Not outs
|0
|1
|0
|Runs
|190
|12
|6
|Balls Faced
|418
|37
|12
|Avg
|27.14
|4
|6
|SR
|45.45
|32.43
|50
|Fours
|31
|0
|1
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|0
|1
|0
|Highest
|53
|11
|6
|Hundreds
|0
|0
|0