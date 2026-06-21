Mi New York

Mi New York

Gender:Men

Players

2026 Players

Abraham Benjamin de Villiers

South africa

Agni Dev Chopra

India

Allah Mohammad Ghazanfar

Afghanistan

Azmatullah Omarzai

Afghanistan

Christopher Henry Gayle

Jamaica

Corbin Bosch

South Africa

Corey James Anderson

New Zealand

Delano Potgieter

South Africa

Ehsan Adil

Pakistan

Fabian Anthony Allen

Jamaica

Faisal Khan Ahmadzai

Afghanistan

George Fredrik Linde

South Africa

Glenn Dominic Phillips

New Zealand

Heath Richards

USA

Joseph Edward Root

England

Kane Stuart Williamson

New Zealand

Kieron Adrian Pollard

Trinidad and Tobago

Kunwarjeet Singh

USA

Michael Gordon Bracewell

New Zealand

Monank Dilipbhai Patel

India

Naveen-ul-Haq Murid

Afghanistan

Nicholas Pooran

Trinidad and Tobago

Nosthusha Pradeep Kenjige

USA

Quinton de Kock

South Africa

Rashid Khan Arman

Afghanistan

Romario Shepherd

Guyana

Rushil Ugarkar

USA

Ryan Rickelton

South Africa

Shakib Al Hasan

Bangladesh

Sharad Rajinder Lumba

India

Sunny Patel

India

Tajinder Singh Dhillon

India

Trent Alexander Boult

New Zealand

Tristan Luus

South Africa

Virat Kohli

India

Statistics

Major League Cricket 2026

Matches Played2
Won1
Drawn0
Lost1
No result0

Mi New York Team Schedule & Results

Major League Cricket

ResultWashington Freedom vs Mi New York

Washington Freedom vs Mi New York

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

245

NEW

NEW

215

ResultTexas Super Kings vs Mi New York

Texas Super Kings vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

158

NEW

NEW

162

ResultMi New York vs Texas Super Kings

Mi New York vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

127

TEX

TEX

(8 ov.) 56/1

ResultMi New York vs Los Angeles Knight Riders

Mi New York vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

144

LOS

LOS

(6 ov.) 53/1

ResultSeattle Orcas vs Mi New York

Seattle Orcas vs Mi New York

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

127

NEW

NEW

132

ResultLos Angeles Knight Riders vs Mi New York

Los Angeles Knight Riders vs Mi New York

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

165

NEW

NEW

168

ResultSan Francisco Unicorns vs Mi New York

San Francisco Unicorns vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

105

NEW

NEW

104

UpcomingMi New York vs San Francisco Unicorns

Mi New York vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SAN

SAN

UpcomingMi New York vs Seattle Orcas

Mi New York vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SEA

SEA

UpcomingMi New York vs Washington Freedom

Mi New York vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

WAS

WAS

Another teams

Uganda

Uganda

Afghanistan A

Afghanistan A

Myanmar

Myanmar

Budapest Kings

Budapest Kings

Los Angeles Knight Riders

Los Angeles Knight Riders

City Cyclones

City Cyclones

Texas Super Kings

Texas Super Kings

Northern Tide

Northern Tide

San Francisco Unicorns

San Francisco Unicorns

Southern Storm

Southern Storm