Sourabh Jeevan Krishna Majumdar
bowler
|Full name:
|Sourabh Jeevan Krishna Majumdar
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|17
|13
|Innings
|8
|16
|13
|Overs
|107.0
|124.0
|32.4
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|12
|8
|0
|Runs
|451
|667
|217
|Wickets
|5
|16
|11
|Avg
|90.2
|41.68
|19.72
|SR
|128.4
|46.5
|17.81
|Eco
|4.21
|5.37
|6.64
|BB
|2
|4
|3
|4w
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|17
|13
|Innings
|8
|8
|4
|Not outs
|1
|5
|3
|Runs
|34
|37
|10
|Balls Faced
|120
|40
|11
|Avg
|4.85
|12.33
|10
|SR
|28.33
|92.5
|90.9
|Fours
|3
|6
|1
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|0
|0
|Highest
|19
|16
|7
|Hundreds
|0
|0
|0