Sourabh Jeevan Krishna Majumdar

Sourabh Jeevan Krishna Majumdar

bowler

Full name:Sourabh Jeevan Krishna Majumdar
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Chhattisgarh

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches51713
Innings81613
Overs107.0124.032.4
Balls---
Maidens1280
Runs451667217
Wickets51611
Avg90.241.6819.72
SR128.446.517.81
Eco4.215.376.64
BB243
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches51713
Innings884
Not outs153
Runs343710
Balls Faced1204011
Avg4.8512.3310
SR28.3392.590.9
Fours361
Fifties000
Sixies100
Highest19167
Hundreds000

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