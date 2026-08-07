Duleep Trophy
East Zone vs North East Zone
Duleep Trophy
EAS
NOR
batsman
|Full name:
|Sridam Tapan Paul
|Nationality:
|India
|League
|First class
|T20
|Matches
|7
|4
|Innings
|5
|0
|Overs
|10.0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|43
|0
|Wickets
|1
|0
|Avg
|43
|0
|SR
|60
|0
|Eco
|4.3
|0
|BB
|1
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
|League
|First class
|T20
|Matches
|7
|4
|Innings
|8
|4
|Not outs
|0
|0
|Runs
|307
|36
|Balls Faced
|538
|34
|Avg
|38.37
|9
|SR
|57.06
|105.88
|Fours
|43
|2
|Fifties
|4
|0
|Sixies
|5
|2
|Highest
|72
|17
|Hundreds
|0
|0
Duleep Trophy
EAS
NOR