Sridam Tapan Paul

Sridam Tapan Paul

batsman

Full name:Sridam Tapan Paul
Nationality:India

Teams

2026 Teams

East Zone

Tripura

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classT20
Matches74
Innings50
Overs10.00
Balls--
Maidens00
Runs430
Wickets10
Avg430
SR600
Eco4.30
BB10
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classT20
Matches74
Innings84
Not outs00
Runs30736
Balls Faced53834
Avg38.379
SR57.06105.88
Fours432
Fifties40
Sixies52
Highest7217
Hundreds00

Sridam Tapan Paul Schedule & Results

Another Players

Chatterjee, Sudip

Chatterjee, Sudip

Sarkar, Abhijit

Sarkar, Abhijit

Saurabh, Bipin

Saurabh, Bipin

Paul, Chiranjit

Paul, Chiranjit

Deep, Akash

Deep, Akash

Ali, Amit

Ali, Amit

Tiwary, Saurabh

Tiwary, Saurabh

Mishra, Shantanu

Mishra, Shantanu

Paul, Sankar

Paul, Sankar

Ahmed, Shahbaz

Ahmed, Shahbaz