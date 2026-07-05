Suduwelikondage Bishan Prabaswara Mendis

Suduwelikondage Bishan Prabaswara Mendis

batsman

Full name:Suduwelikondage Bishan Prabaswara Mendis

Teams

2023 Teams

Nugegoda Sports Welfare Club

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches86
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches86
Innings86
Not outs00
Runs9926
Balls Faced13443
Avg12.374.33
SR73.8860.46
Fours164
Fifties00
Sixies10
Highest278
Hundreds00

Another Players

Fernando, Nayana

Fernando, Nayana

Madushanka, Kokmaduwa Mudalige Sandun

Madushanka, Kokmaduwa Mudalige Sandun

Perera, Kevin

Perera, Kevin

Liyanarachchi, Abhishek

Liyanarachchi, Abhishek

Pathirana, Onila

Pathirana, Onila

Gunasekera, Nivodh Rahul

Gunasekera, Nivodh Rahul

Premaratne, Aravinda

Premaratne, Aravinda

Fernando, Naveen

Fernando, Naveen

Bandara, Konara Mudiyanselage Chaminda

Bandara, Konara Mudiyanselage Chaminda

Wannithilake, Kandukara Mudiyanselage Sanka Poorna

Wannithilake, Kandukara Mudiyanselage Sanka Poorna