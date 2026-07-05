Suduwelikondage Bishan Prabaswara Mendis
batsman
|Full name:
|Suduwelikondage Bishan Prabaswara Mendis
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|List a
|T20
|Matches
|8
|6
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|List a
|T20
|Matches
|8
|6
|Innings
|8
|6
|Not outs
|0
|0
|Runs
|99
|26
|Balls Faced
|134
|43
|Avg
|12.37
|4.33
|SR
|73.88
|60.46
|Fours
|16
|4
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|1
|0
|Highest
|27
|8
|Hundreds
|0
|0