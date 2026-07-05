Sumon Khan

Sumon Khan

bowler

Full name:Sumon Khan
Nationality:Bangladesh

Teams

2026 Teams

Chattogram Challengers

Sylhet Strikers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches244425
Innings444225
Overs593.1314.481.4
Balls---
Maidens12061
Runs17191728691
Wickets776428
Avg22.322724.67
SR46.2229.517.5
Eco2.895.498.46
BB944
4w361
5w300
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches244425
Innings362118
Not outs559
Runs437171128
Balls Faced966212118
Avg14.0910.6814.22
SR45.2380.66108.47
Fours41117
Fifties200
Sixies1757
Highest502423
Hundreds000

Another Players

Nabi, Mohammad

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Udana, Isuru

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Bopara, Ravi

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Rahman, Taibur

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Williams, Kesrick

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Azam, Hammad

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Hossain, Delwar

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Hayet, Shafiul

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Hossain, Al-Amin

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