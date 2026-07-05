Sumon Khan
bowler
|Full name:
|Sumon Khan
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|24
|44
|25
|Innings
|44
|42
|25
|Overs
|593.1
|314.4
|81.4
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|120
|6
|1
|Runs
|1719
|1728
|691
|Wickets
|77
|64
|28
|Avg
|22.32
|27
|24.67
|SR
|46.22
|29.5
|17.5
|Eco
|2.89
|5.49
|8.46
|BB
|9
|4
|4
|4w
|3
|6
|1
|5w
|3
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|24
|44
|25
|Innings
|36
|21
|18
|Not outs
|5
|5
|9
|Runs
|437
|171
|128
|Balls Faced
|966
|212
|118
|Avg
|14.09
|10.68
|14.22
|SR
|45.23
|80.66
|108.47
|Fours
|41
|11
|7
|Fifties
|2
|0
|0
|Sixies
|17
|5
|7
|Highest
|50
|24
|23
|Hundreds
|0
|0
|0