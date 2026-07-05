Syed Hasnain Bokhari

Syed Hasnain Bokhari

batsman

Full name:Syed Hasnain Bokhari
Nationality:Pakistan
Batting style:right handed batsman

Teams

2023 Teams

Bloomfield Cricket And Athletic Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches2584
Innings3181
Overs381.365.13.0
Balls---
Maidens5130
Runs151935618
Wickets54100
Avg28.1235.60
SR42.3839.10
Eco3.985.466
BB830
4w300
5w300
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches2584
Innings3661
Not outs320
Runs12672240
Balls Faced20772111
Avg38.39560
SR61106.160
Fours126160
Fifties420
Sixies1370
Highest196530
Hundreds400

Another Players

de Silva, Yohan

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Tharindu, Nimesh

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Madusanka, Lahiru

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Abeyrathne, Abeygoda Liyanage Kasun Lakruwan

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Karunanayake, Nipun

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Komasaru, Chanaka

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Fernando, Ashan

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Warnapura, Madawa

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Perera, Hasitha

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Vithana, Harsha

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