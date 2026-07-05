Syed Hasnain Bokhari
batsman
|Full name:
|Syed Hasnain Bokhari
|Nationality:
|Pakistan
|Batting style:
|right handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|25
|8
|4
|Innings
|31
|8
|1
|Overs
|381.3
|65.1
|3.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|51
|3
|0
|Runs
|1519
|356
|18
|Wickets
|54
|10
|0
|Avg
|28.12
|35.6
|0
|SR
|42.38
|39.1
|0
|Eco
|3.98
|5.46
|6
|BB
|8
|3
|0
|4w
|3
|0
|0
|5w
|3
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|25
|8
|4
|Innings
|36
|6
|1
|Not outs
|3
|2
|0
|Runs
|1267
|224
|0
|Balls Faced
|2077
|211
|1
|Avg
|38.39
|56
|0
|SR
|61
|106.16
|0
|Fours
|126
|16
|0
|Fifties
|4
|2
|0
|Sixies
|13
|7
|0
|Highest
|196
|53
|0
|Hundreds
|4
|0
|0