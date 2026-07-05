Taffy Mupariwa
wicket keeper
|Full name:
|Taffy Mupariwa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|35
|29
|9
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|35
|29
|9
|Innings
|60
|27
|9
|Not outs
|4
|5
|1
|Runs
|1353
|605
|111
|Balls Faced
|3727
|938
|118
|Avg
|24.16
|27.5
|13.87
|SR
|36.3
|64.49
|94.06
|Fours
|144
|48
|9
|Fifties
|8
|4
|0
|Sixies
|2
|4
|1
|Highest
|104
|85
|30
|Hundreds
|1
|0
|0