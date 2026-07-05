Taffy Mupariwa

Taffy Mupariwa

wicket keeper

Full name:Taffy Mupariwa

Teams

2026 Teams

Tuskers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches35299
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches35299
Innings60279
Not outs451
Runs1353605111
Balls Faced3727938118
Avg24.1627.513.87
SR36.364.4994.06
Fours144489
Fifties840
Sixies241
Highest1048530
Hundreds100

Another Players

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