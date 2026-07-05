Tapiwa Mufudza

Tapiwa Mufudza

bowler

Full name:Tapiwa Mufudza
Nationality:Zimbabwe

Teams

2026 Teams

Eagles

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches526125
Innings925825
Overs1723.2488.386.1
Balls---
Maidens395391
Runs48392028567
Wickets1678330
Avg28.9724.4318.9
SR61.9135.3117.23
Eco2.84.156.58
BB955
4w1131
5w611
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches526125
Innings72377
Not outs783
Runs74132435
Balls Faced182460044
Avg11.411.178.75
SR40.625479.54
Fours81151
Fifties100
Sixies330
Highest54279
Hundreds000

Another Players

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