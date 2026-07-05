Tapiwa Mufudza
bowler
|Full name:
|Tapiwa Mufudza
|Nationality:
|Zimbabwe
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|52
|61
|25
|Innings
|92
|58
|25
|Overs
|1723.2
|488.3
|86.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|395
|39
|1
|Runs
|4839
|2028
|567
|Wickets
|167
|83
|30
|Avg
|28.97
|24.43
|18.9
|SR
|61.91
|35.31
|17.23
|Eco
|2.8
|4.15
|6.58
|BB
|9
|5
|5
|4w
|11
|3
|1
|5w
|6
|1
|1
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|52
|61
|25
|Innings
|72
|37
|7
|Not outs
|7
|8
|3
|Runs
|741
|324
|35
|Balls Faced
|1824
|600
|44
|Avg
|11.4
|11.17
|8.75
|SR
|40.62
|54
|79.54
|Fours
|81
|15
|1
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|3
|3
|0
|Highest
|54
|27
|9
|Hundreds
|0
|0
|0