Tawanada Maposa

Tawanada Maposa

all rounder

Full name:Tawanada Maposa

Teams

2026 Teams

Tuskers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classT20
Matches14
Innings22
Overs13.03.0
Balls--
Maidens10
Runs4444
Wickets21
Avg2244
SR3918
Eco3.3814.66
BB21
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classT20
Matches14
Innings12
Not outs01
Runs2418
Balls Faced308
Avg2418
SR80225
Fours42
Fifties00
Sixies01
Highest2414
Hundreds00

Another Players

Ngcobo, T

Ngcobo, T

Fiddis Musekwa, Sheanopa Shane

Fiddis Musekwa, Sheanopa Shane

Sclanders, Michael

Sclanders, Michael

Nunu, Thamsanqa Keith

Nunu, Thamsanqa Keith

Dube, Mgcini

Dube, Mgcini

Mokgakane, Andile

Mokgakane, Andile

Haukozi, S

Haukozi, S

Masuku, Ernest

Masuku, Ernest

Tshuma, Charlton

Tshuma, Charlton

Schlemmer, Luke

Schlemmer, Luke