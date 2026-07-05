Tawanada Maposa
all rounder
|Full name:
|Tawanada Maposa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|T20
|Matches
|1
|4
|Innings
|2
|2
|Overs
|13.0
|3.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|Runs
|44
|44
|Wickets
|2
|1
|Avg
|22
|44
|SR
|39
|18
|Eco
|3.38
|14.66
|BB
|2
|1
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|First class
|T20
|Matches
|1
|4
|Innings
|1
|2
|Not outs
|0
|1
|Runs
|24
|18
|Balls Faced
|30
|8
|Avg
|24
|18
|SR
|80
|225
|Fours
|4
|2
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|1
|Highest
|24
|14
|Hundreds
|0
|0