Aryan Sorath Lions Cricket Team Players

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Aryan Sorath Lions

Sakariya, Chetan

India

Vasavada, Arpit

India

Jani, Chirag

India

Mankad, Prerak

India

Dodiya, Yurajsinh

India

Chauhan, Divyaraj

India

Karia, Pranav

India

Sisodiya, Chirag

India

Chhaya, Jyot

India

Jivrajani, Kevin S

India

Savjani, Pranav R

India

Changela, Dharam

India

Gohel, Tarang H

India

Chauhan, Jay

India

Jadeja, Viharsinh

India

Chudasama, Bhagyaraj

India

Rajdev, Prasham

India

Jadeja, Hitendra

India

Gosai, Ansh

India

Chauhan, Pruthvi

India

Gohel, Prashant

India

Rana, Siddhant

India

Mehta, Raxit

India

Panwar, Ankur

India

Ghoghari, Maurya

India

Rajeshbhai Pathak, Chirag

India

Karamta, Devang D

India

Kanabar, Aum

India

Chothani, Manav N

Ambaliya, Meet

Acharya, Ramdev

Kalavadiya, Shrut

Suchak, Karan

Vakani, Rahul

Patel, Rishi