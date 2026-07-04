India Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

India

Verma, Shefali

India

Sadhu, Titas Ranadeep

India

Ghosh, Richa

India

Sehrawat, Shweta Sanjay

India

Chopra, Parshavi

India

Yadav, Sonam Mukesh

India

Sisodia, Parunika

India

Gala, Hurley

India

Shabnam

India

Yashasri

India

Kashyap, Mannat Sanjeev

India

Tiwari, Soumya

India

Basu, Hrishita Niladri

India

Naz, Falak Mohd Nasir

India

Devi, Archana Shivram

India

Mehdiya, Sonia

India

Prasad, Nikki Siribhagwan

India

Mithila vinod

India

Sharma, Vaishnavi Narendra

India

Trisha, G

India

Joshitha, VJ

India

Chalke, Sanika

India

Kamalini, .

India

Ahire, Bhavika

India

Awasare, Ishwari

India

Drithi, Kesari

India

Shukla, Aayushi

India

Kishor, Anandita

India

Kumar, Shikha Yogesh

India

Noushad, Najla C M C

India

Mendhiya, Soniya Rajpal

India

Kashyap, Nandini Unesh Kumar

India

Yadav, Deeya

India