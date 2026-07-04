Istanbul Ksk Cricket Team Players

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Istanbul Ksk

Turkmen, Ali

Turkiye

Elec, Ishak

Turkiye

Ozturk, Mecit

Turkiye

Elech, Ahmad

Ozbek, Tela Murad

Afghanistan

Nath, Romeo

Turkiye

Raza, Adeel Ahsan

Ehsan, Shamsullah

Turkiye

Yonwuren, Mene Ejegi Ayo

Serbia

Ataullah, Mohammad Ilyas

Turkiye

Alam, Foysal

Khan, Muhammad Fahad

Irsat, Muhammet

Altay, Saban

Jaber, Tafhim

Waqas, Munir

Turkmen, Muhammed

Turkiye

Turkmen, Mohammad Isa

Karkin, Besir

Surkhi, Mohammad Dawood

Ahmadzai, Abdul majeed

Lodhi, Abdullah Khan

Turkiye

Iqbal, Zohaib

Pakistan

Sahmuradi, Habibullah

Turkmen, Ismet

Moshin, Tajammal

Pakistan

Moghaddam, Hesh

Ali, Syed Shoaib

Turkmen, Ghafoor

Agha, Syed

Zargar, Mecit

Ismail, Mohammad