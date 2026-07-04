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Turkiye
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Ozturk, Mecit
Elech, Ahmad
Ozbek, Tela Murad
Afghanistan
Nath, Romeo
Raza, Adeel Ahsan
Ehsan, Shamsullah
Yonwuren, Mene Ejegi Ayo
Serbia
Ataullah, Mohammad Ilyas
Alam, Foysal
Khan, Muhammad Fahad
Irsat, Muhammet
Altay, Saban
Jaber, Tafhim
Waqas, Munir
Turkmen, Muhammed
Turkmen, Mohammad Isa
Karkin, Besir
Surkhi, Mohammad Dawood
Ahmadzai, Abdul majeed
Lodhi, Abdullah Khan
Iqbal, Zohaib
Pakistan
Sahmuradi, Habibullah
Turkmen, Ismet
Moshin, Tajammal
Moghaddam, Hesh
Ali, Syed Shoaib
Turkmen, Ghafoor
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