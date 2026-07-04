Malo Cc Vilamoura Cricket Team Players

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Malo Cc Vilamoura

Greenshields, Conrad

Portugal

Aziz, Shan

Singh, Gurjeet

Mehmood, Mian

Portugal

Mehmood, Assad

Maisam Ali, Syed

Portugal

Sabir, Yasir

Adnan, Muhammed

Ali, Zafar

Zaib, Amir

Portugal

Popat, Jayesh

Portugal

Shah, Zulfiqar

Portugal

Shahid, Mian Gulfam

Singh, Amandeep

Portugal

Manan, Gohar

Sarwar, Muhammad Asim

Ali, Saim

Singh, Roushan

Adnan, Muhammad

Portugal

Ali, Amir

Ali, Sadaqat

Bhatti, Geoarge

Asgher, Daniyal

Pakistan

Naqi, Syed Ali

Portugal

Khan, Imran

India

Khuttan, Hardeep Singh

India

Mushtaq, Faisal

Rizwan, Muhammad

Rizwan, Muhammad

Pakistan

De Freitas, Christopher

South Africa

Shahzad, Najjam

Portugal

Gondal, Adnan

Portugal

Martins, Jeremy

Portugal