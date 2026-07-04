Follow us
Greenshields, Conrad
Portugal
Aziz, Shan
Singh, Gurjeet
Mehmood, Mian
Mehmood, Assad
Maisam Ali, Syed
Sabir, Yasir
Adnan, Muhammed
Ali, Zafar
Zaib, Amir
Popat, Jayesh
Shah, Zulfiqar
Shahid, Mian Gulfam
Singh, Amandeep
Manan, Gohar
Sarwar, Muhammad Asim
Ali, Saim
Singh, Roushan
Adnan, Muhammad
Ali, Amir
Ali, Sadaqat
Bhatti, Geoarge
Asgher, Daniyal
Pakistan
Naqi, Syed Ali
Khan, Imran
India
Khuttan, Hardeep Singh
Mushtaq, Faisal
Rizwan, Muhammad
De Freitas, Christopher
South Africa
Shahzad, Najjam
Gondal, Adnan
Martins, Jeremy