Malaysia Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Malaysia

Duraisingam, Winifred

Malaysia

Elysa, Mas

Malaysia

Hashim, Ainna

Malaysia

Wan Mohd Rosli, Wan Julia

Malaysia

Najwa, Aina

Malaysia

Eleesa, Aisya

Malaysia

Ismail, Mahirah Izzati

Malaysia

Baret, Christina

Malaysia

Syuhada, Nur Dania

Malaysia

Atiela, Nik Nur

Malaysia

Natsya, Nur Arianna

Malaysia

Sri Muhunan, Dhanusri

Malaysia

Sorfina, Amalin

Malaysia

Zulaika Sofea, Wan Nor

Malaysia

Azmi, Musfirah Nur Ainaa

Malaysia

Manivannan, Suabika

Malaysia

Beh, Irdina

Malaysia

Intan, Jamahidaya

Malaysia

Aishah, Nur

Malaysia

Ridhwan, Ainur Amelina Muhd

Malaysia

Hunter, Elsa

Malaysia

Fajrol'as, Nur Izzatul Syafiqa

Malaysia

Mohd Hairun, Nur Aliya

Malaysia

Nazwah, Siti

Malaysia

Binti Abdullah, Marsya Qistina

Malaysia

Husna Binti Razali, Nazatul Hidayah

Malaysia

Sua Gile, Nur Aishah

Malaysia