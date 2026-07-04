Netherlands Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Netherlands

Siegers, Heather

Netherlands

Kalis, Sterre

Netherlands

Thomson, Annemijn

Netherlands

de Leede, Babette

Netherlands

van Vliet, Jolien

Netherlands

van Beuge, Annemijn

Netherlands

Lynch, Eva

Netherlands

Zwilling, Iris

Netherlands

Overdijk, Frederique

Netherlands

de Lange, Caroline

Netherlands

Zwilling, Mikkie

Netherlands

Landheer, Hannah

Netherlands

Woning, Isabel van der

Netherlands

Nicod, Lara Kathleen

Tomlinson, Kerry-Anne

Netherlands

Rijke, Robine

Netherlands

Oosterom, Robyn van

Netherlands

Dekeling, Merel

Netherlands

Molkenboer, Phebe

Netherlands

Koolwijk, Carlijn van

Netherlands

Vermeire, Fenna

Netherlands

Raad, Myrthe van den

Netherlands

Siegers, Silver Naara Louise

Netherlands

Schmidt, Robin

Netherlands

Landman, Madison

South africa

Khurana, Sanya

Netherlands

Leemhuis, Lara

Netherlands

Lawrence, Rosalie

Netherlands