Sanya Khurana

Sanya Khurana

bowler

Full name:Sanya Khurana
Nationality:Netherlands
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Netherlands Women

Worcestershire Rapids Women

Sanya Khurana Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

ICC T20 World Cup, Women

ResultBangladesh vs Netherlands

Bangladesh vs Netherlands

ICC T20 World Cup, Women

Edgbaston Cricket Ground, Birmingham

BAN

BAN

141

NED

NED

139

ResultIndia vs Netherlands

India vs Netherlands

ICC T20 World Cup, Women

Headingley Stadium, Leeds

IND

IND

209

NED

NED

114

ResultAustralia vs Netherlands

Australia vs Netherlands

ICC T20 World Cup, Women

Rose Bowl, Hampshire

AUS

AUS

219

NED

NED

121

ResultSouth Africa vs Netherlands

South Africa vs Netherlands

ICC T20 World Cup, Women

County Ground, Bristol

RSA

RSA

208

NED

NED

120

ResultPakistan vs Netherlands

Pakistan vs Netherlands

ICC T20 World Cup, Women

County Ground, Bristol

PAK

PAK

126

NED

NED

89

Another Players

Tomlinson, Kerry-Anne

Tomlinson, Kerry-Anne

Oosterom, Robyn van

Oosterom, Robyn van

Zwilling, Iris

Zwilling, Iris

van Vliet, Jolien

van Vliet, Jolien

Dekeling, Merel

Dekeling, Merel

Raad, Myrthe van den

Raad, Myrthe van den

Molkenboer, Phebe

Molkenboer, Phebe

Thomson, Annemijn

Thomson, Annemijn

Nicod, Lara Kathleen

Nicod, Lara Kathleen

Zwilling, Mikkie

Zwilling, Mikkie