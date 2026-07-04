Soca King Cricket Team Players

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Soca King

Simmons, Lendl

Trinidad and Tobago

Mohammed, Jason

Trinidad and Tobago

Webster, Tion

Trinidad and Tobago

Simmons, Keagan

Trinidad and Tobago

Hinds, Terrance

Trinidad and Tobago

Manick, Justin

Persaud, Akshaya

Guyana

Emrit, Rayad

Trinidad and Tobago

Narine, Sunil

Trinidad and Tobago

Alleyne, Kadeem

Barbados

Douglas, Dillon

Kallicharan, Kirstan

Trinidad and Tobago

Julien, Leonardo

Trinidad and Tobago

James, Joshua

Trinidad and Tobago

Bootan, Jesse

Rambaran, Shatrughan

Jaggesar, Jon-Russ

Trinidad and Tobago

Rampaul, Ravi

Trinidad and Tobago

Telemaque, Josh

Mohammed, Akeel

James, Trevon

Raymond, Chadeon

Duncan, Shaquille

Jaipaul, Ricky

Kent, Jayden

Charles, Dejourn Devyne

Browne, Andre

Cooper, Akiel

Seales, Jalarnie

Mollon, Akheel

Mohammed, Nadim

Duncan, Bevon

Glasgow, Kiedel

Rambaran, Andrew

Ramnath, Rajeev Sachin