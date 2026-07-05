Kadeem Alleyne

Kadeem Alleyne

bowler

Full name:Kadeem Alleyne
Nationality:Barbados

Teams

2026 Teams

Barbados Royals

Mi Emirates

Sylhet Strikers

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches57
Innings53
Overs33.55.2
Balls--
Maidens30
Runs25770
Wickets103
Avg25.723.33
SR20.310.66
Eco7.5913.12
BB43
4w10
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches57
Innings54
Not outs01
Runs1079
Balls Faced796
Avg21.43
SR135.44150
Fours80
Fifties10
Sixies71
Highest767
Hundreds00

Kadeem Alleyne Schedule & Results

Caribbean Premier League

UpcomingJamaica Kingsmen vs Barbados Royals

Jamaica Kingsmen vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

BAR

BAR

UpcomingSt. Lucia Kings vs Barbados Royals

St. Lucia Kings vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

BAR

BAR

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Antigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

BAR

BAR

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Barbados Royals

Trinbago Knight Riders vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

BAR

BAR

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Royals

St. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

BAR

BAR

UpcomingBarbados Royals vs Trinbago Knight Riders

Barbados Royals vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

TKR

TKR

UpcomingBarbados Royals vs St. Lucia Kings

Barbados Royals vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

STL

STL

UpcomingBarbados Royals vs St. Kitts and Nevis Patriots

Barbados Royals vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

SKN

SKN

UpcomingBarbados Royals vs Jamaica Kingsmen

Barbados Royals vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

JAM

JAM

UpcomingBarbados Royals vs Guyana Amazon Warriors

Barbados Royals vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

GAW

GAW

Another Players

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Nabi, Mohammad

Nabi, Mohammad

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Rahman, Taibur

Rahman, Taibur

Williams, Kesrick

Williams, Kesrick

Azam, Hammad

Azam, Hammad

Hossain, Delwar

Hossain, Delwar

Swadhin, Aks

Swadhin, Aks