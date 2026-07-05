Thomas Hobson
batsman
|Full name:
|Thomas Hobson
|Nationality:
|South Africa
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|13
|10
|Innings
|13
|4
|6
|Overs
|154.5
|26.0
|16.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|37
|0
|0
|Runs
|462
|154
|127
|Wickets
|19
|5
|4
|Avg
|24.31
|30.8
|31.75
|SR
|48.89
|31.2
|24
|Eco
|2.98
|5.92
|7.93
|BB
|6
|3
|2
|4w
|0
|0
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|13
|10
|Innings
|21
|12
|6
|Not outs
|5
|0
|1
|Runs
|586
|217
|40
|Balls Faced
|1332
|314
|47
|Avg
|36.62
|18.08
|8
|SR
|43.99
|69.1
|85.1
|Fours
|78
|25
|5
|Fifties
|3
|1
|0
|Sixies
|7
|0
|0
|Highest
|102
|58
|22
|Hundreds
|1
|0
|0