Thomas Hobson

Thomas Hobson

batsman

Full name:Thomas Hobson
Nationality:South Africa
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2023 Teams

Limpopo

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches111310
Innings1346
Overs154.526.016.0
Balls---
Maidens3700
Runs462154127
Wickets1954
Avg24.3130.831.75
SR48.8931.224
Eco2.985.927.93
BB632
4w000
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches111310
Innings21126
Not outs501
Runs58621740
Balls Faced133231447
Avg36.6218.088
SR43.9969.185.1
Fours78255
Fifties310
Sixies700
Highest1025822
Hundreds100

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Masondo, Sizwe

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Radebe, Don

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