U19 Asia Cup Cricket Tournament Players

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U19 Asia Cup

Harisan, Mohammad Hairil

Malaysia

Panggi, Hamzah Bin

Malaysia

Shamsul Bahrin, Muhammad Aalif

Malaysia

Sulhie, Mohammad Hariz Afnan Bin

Malaysia

Shahria-Al-Amin, Md

Bangladesh

Hussain, Ahmed

Pakistan

Malhotra, Vihaan

India

Jibon, Sheikh Paevez

Bangladesh

Tamin, Azizul Hakim

Bangladesh

Zadran, Wahidullah

Afghanistan

Abrar, Zawad

Bangladesh

Suryavanshi, Vaibhav

India

Yousaf, Farhan

Pakistan

Qamar, Momin

Pakistan

Raza, Ali

United arab emirates

Patel, Sahil

Nepal

Yadav, Niraj

Nepal

Biswakarma, Roshan

Nepal

Tiwari, Abhiskeh

Nepal

Sharma, Bipin

Nepal

Mandal, Dayanand

Nepal

Shrestha, Cibrin

India

Mia khil, Azizullah

Afghanistan

Amiri, Nazifullah

Afghanistan

Aziz, Abdul

Afghanistan

Stanikzai, Khatir

Afghanistan

Zadran, Hafeez

Afghanistan

Niazai, Uzairullah

Afghanistan

Omarzai, Nooristani

Afghanistan

Ahmadzai, Khalid

Afghanistan

Arab, Rohullah

Afghanistan

Khan Ahmadzai, Salam

Afghanistan

Shinozada, Faisal

Afghanistan

Shaheen, Zaitullah

Afghanistan

Nooristani, Nasratullah

Afghanistan

Khan, Abdul Aziz

Afghanistan

Zadran, Hafizullah

Afghanistan

Sharma, Yug

Dhiman, Karan

United arab emirates

Khan, Rayan

United arab emirates

Suri, Uddish

Rai, Yayin Kiran

Dsouza, Shalom

Madhu, Prithvi

United arab emirates

Shums, Aliasgar

Misbah, Ayaan

United arab emirates

Ali, Dilsad

Nepal

Dhami, Ashok

Nepal

Mhatre, Ayush

India

Chamuditha, Viran

Sri Lanka

Sigera, Dulnith

Sri lanka

Dinsara, Vimath

Sri lanka

Kugathas, Mathulan

Sri lanka

Hilmy, Aadham

Sri lanka

Vidanapathirana, Kithma

Sri lanka

Heenatigala, Chamika

Sri lanka

Niduwara, Sanuja

Sri lanka

Navodya, Tharusha

Sri lanka

Mahavithana, Dimantha

Sri lanka

Nimsara, Rasith

Sri lanka

Akash, Vigneshwaran

Sri lanka

Siddiki Aleen, Kalam

Bangladesh

Ahmed, Shahriar

Bangladesh

Hossan, Rizan

Bangladesh

Abdullah, Md

Bangladesh

Ratul, Samiun Basir

Bangladesh

Kundu, Abhigyan

India

Pangalia, Harvansh

India

Patel, Khilan

India

Patel, Henil

India

Kumar, Rahul

India

Chouhan, Kanishk

India

Pushpak, Naman

India

D, Deepesh

India

Beg, Rifat

Bangladesh

Faysal, Farid Hasan

Bangladesh

Islam, Shadhin

Bangladesh

Iqbal Hasanemon, Mohammad

Afghanistan

Mohan, Udhav

India

Trivedi, Vedant

India

Hemchudeshan, Jeganathan

India

Sobuj, Md

Razin, Saad

Bangladesh

Sadat, Osman

Afghanistan

Rawat, Aditya

India

George, Aaron

India

Gohil, Yuvraj

India

Kishore, BK

Singh, Kishan Kumar

India

Khan, Usman

Pakistan

Huzaifa Ahsan

Pakistan

Mohammad Sayyam

Pakistan

Taskin, Mahboob

Afghanistan

Baloch, Ali Hassan

Pakistan

Subhan, Abdul

Pakistan

Ali Khan, Daniyal

Pakistan

Huzefa, Mohammad

Pakistan

Shafiq, Niqab

Pakistan

Minhas, Sameer

Pakistan

Zahoor, Hamza

Pakistan

Shayan, Mohammad

Pakistan

Ayobi, Noorullah

United arab emirates

Rehmani, Zainullah

Asim, Bazil

Amin, Saleh

Khan, Naseem

Khudadad, Ahmed

Afindi, Muhammad Asyraf Rifaie Mohd

Azib Wajdi

Abd malek, Muhammad akram

Malaysia

Patro, Deeaz

Fathul, Muhammad

Sathnakumaran, Nagineswaran

Malaysia

Nurhanif, Muhamad

Malaysia

Krishnamurthi, Jaashwin

Malaysia

Al Atif Che Zaman, Che Ahmad

Malaysia

Izzudin, Syakir

Malaysia

Tarmimi, Ahmad

Malaysia

Uzair Khan Niazi

Afghanistan

Gamage, Kavija

Sri lanka

Seneviratne, Sethmika

Sri lanka

Nethsara, Chamarindu

Sri Lanka

Ram, Chandan

Khatri, Yubaraj

Luhar, Aashish

Nepal

Chhetri, Vansh

Nepal

Kshetri, Nischal

Nepal

Nitesh Kumar Patel