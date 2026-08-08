Udiyan Uttam Bose

Udiyan Uttam Bose

batsman

Full name:Udiyan Uttam Bose
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Tripura

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches384443
Innings2125
Overs1.259.18.2
Balls---
Maidens000
Runs1437268
Wickets0142
Avg026.5734
SR025.3525
Eco10.56.288.16
BB041
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches384443
Innings694441
Not outs101
Runs1764981725
Balls Faced38851450630
Avg25.9422.2918.12
SR45.467.65115.07
Fours23011576
Fifties743
Sixies281828
Highest16512174
Hundreds310

Another Players

Sarkar, Abhijit

Sarkar, Abhijit

Paul, Chiranjit

Paul, Chiranjit

Ali, Amit

Ali, Amit

Paul, Sankar

Paul, Sankar

Das, Bikramkumar

Das, Bikramkumar

Murasingh, Manisankar

Murasingh, Manisankar

Sultan, Pravez

Sultan, Pravez

Sinha, Dahani

Sinha, Dahani

Sinha, Arkaprabha

Sinha, Arkaprabha

Dey, Rajat

Dey, Rajat