Udiyan Uttam Bose
batsman
|Full name:
|Udiyan Uttam Bose
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|38
|44
|43
|Innings
|2
|12
|5
|Overs
|1.2
|59.1
|8.2
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|14
|372
|68
|Wickets
|0
|14
|2
|Avg
|0
|26.57
|34
|SR
|0
|25.35
|25
|Eco
|10.5
|6.28
|8.16
|BB
|0
|4
|1
|4w
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|38
|44
|43
|Innings
|69
|44
|41
|Not outs
|1
|0
|1
|Runs
|1764
|981
|725
|Balls Faced
|3885
|1450
|630
|Avg
|25.94
|22.29
|18.12
|SR
|45.4
|67.65
|115.07
|Fours
|230
|115
|76
|Fifties
|7
|4
|3
|Sixies
|28
|18
|28
|Highest
|165
|121
|74
|Hundreds
|3
|1
|0