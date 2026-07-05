Umesh Lakshan

Umesh Lakshan

wicket keeper

Full name:Umesh Lakshan
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Negombo CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1089
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1089
Innings1788
Not outs111
Runs28512084
Balls Faced560192100
Avg17.8117.1412
SR50.8962.584
Fours3074
Fifties110
Sixies301
Highest747834
Hundreds000

Another Players

Sandaruwan, Dimuth

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Mohsin, Mohammad

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Nasim, Saad

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Madushan, Pasindu

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Lakshanka, Pasindu

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Fernando, Warnakulasuriya Roshen Chanura

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Thattil, Roscoe

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Zilva, Johanne Warren De

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Saxena, Jatin Sahay

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Peiris, Nishan

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