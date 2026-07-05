Umesh Lakshan
wicket keeper
|Full name:
|Umesh Lakshan
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|8
|9
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|8
|9
|Innings
|17
|8
|8
|Not outs
|1
|1
|1
|Runs
|285
|120
|84
|Balls Faced
|560
|192
|100
|Avg
|17.81
|17.14
|12
|SR
|50.89
|62.5
|84
|Fours
|30
|7
|4
|Fifties
|1
|1
|0
|Sixies
|3
|0
|1
|Highest
|74
|78
|34
|Hundreds
|0
|0
|0