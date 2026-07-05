Ushettige Don Pasindu Madawa
bowler
|Full name:
|Ushettige Don Pasindu Madawa
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|23
|13
|Innings
|3
|22
|12
|Overs
|26.5
|168.1
|39.4
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|9
|0
|Runs
|89
|771
|238
|Wickets
|1
|41
|10
|Avg
|89
|18.8
|23.8
|SR
|161
|24.6
|23.8
|Eco
|3.31
|4.58
|6
|BB
|1
|5
|3
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|2
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|23
|13
|Innings
|3
|18
|7
|Not outs
|1
|6
|3
|Runs
|7
|81
|22
|Balls Faced
|24
|242
|32
|Avg
|3.5
|6.75
|5.5
|SR
|29.16
|33.47
|68.75
|Fours
|0
|1
|1
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|4
|19
|7
|Hundreds
|0
|0
|0