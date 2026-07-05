Ushettige Don Pasindu Madawa

Ushettige Don Pasindu Madawa

bowler

Full name:Ushettige Don Pasindu Madawa
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Negombo CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches22313
Innings32212
Overs26.5168.139.4
Balls---
Maidens190
Runs89771238
Wickets14110
Avg8918.823.8
SR16124.623.8
Eco3.314.586
BB153
4w000
5w020
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches22313
Innings3187
Not outs163
Runs78122
Balls Faced2424232
Avg3.56.755.5
SR29.1633.4768.75
Fours011
Fifties000
Sixies000
Highest4197
Hundreds000

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