Vijay Unni Suresh Unni

Vijay Unni Suresh Unni

bowler

Full name:Vijay Unni Suresh Unni
Nationality:Malaysia

Teams

2026 Teams

Malaysia

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iList aT20
Matches123523
Innings123423
Overs10.075.023.075.0
Balls----
Maidens1121
Runs40441104441
Wickets130330
Avg4014.734.6614.7
SR60154615
Eco45.884.525.88
BB1414
4w0101
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiT20iList aT20
Matches123523
Innings113413
Not outs0404
Runs121560156
Balls Faced191758175
Avg1217.33017.33
SR63.1589.14089.14
Fours0808
Fifties0000
Sixies1404
Highest1238038
Hundreds0000

Another Players

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