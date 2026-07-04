Vijay Unni Suresh Unni
bowler
|Full name:
|Vijay Unni Suresh Unni
|Nationality:
|Malaysia
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|1
|23
|5
|23
|Innings
|1
|23
|4
|23
|Overs
|10.0
|75.0
|23.0
|75.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|1
|2
|1
|Runs
|40
|441
|104
|441
|Wickets
|1
|30
|3
|30
|Avg
|40
|14.7
|34.66
|14.7
|SR
|60
|15
|46
|15
|Eco
|4
|5.88
|4.52
|5.88
|BB
|1
|4
|1
|4
|4w
|0
|1
|0
|1
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|1
|23
|5
|23
|Innings
|1
|13
|4
|13
|Not outs
|0
|4
|0
|4
|Runs
|12
|156
|0
|156
|Balls Faced
|19
|175
|8
|175
|Avg
|12
|17.33
|0
|17.33
|SR
|63.15
|89.14
|0
|89.14
|Fours
|0
|8
|0
|8
|Fifties
|0
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|4
|0
|4
|Highest
|12
|38
|0
|38
|Hundreds
|0
|0
|0
|0