Wandile Makwetu

Wandile Makwetu

wicket keeper

Full name:Wandile Makwetu
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Lions

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches29249
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches29249
Innings42206
Not outs522
Runs85547449
Balls Faced176462761
Avg23.126.3312.25
SR48.4675.5980.32
Fours109483
Fifties400
Sixies1220
Highest10111919
Hundreds110

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Tahir, Imran

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Pretorius, Dwaine

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Phangiso, Aaron

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Siboto, Malusi

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Dawood, Junaid

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Potgieter, Delano

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Jones, Evan

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