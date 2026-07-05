Wandile Makwetu
wicket keeper
|Full name:
|Wandile Makwetu
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|29
|24
|9
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|29
|24
|9
|Innings
|42
|20
|6
|Not outs
|5
|2
|2
|Runs
|855
|474
|49
|Balls Faced
|1764
|627
|61
|Avg
|23.1
|26.33
|12.25
|SR
|48.46
|75.59
|80.32
|Fours
|109
|48
|3
|Fifties
|4
|0
|0
|Sixies
|12
|2
|0
|Highest
|101
|119
|19
|Hundreds
|1
|1
|0