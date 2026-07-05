Warusha Hannadige Shehada Nichendra Zoysa

Warusha Hannadige Shehada Nichendra Zoysa

bowler

Full name:Warusha Hannadige Shehada Nichendra Zoysa
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2023 Teams

Sri Lanka Army

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches971
Innings1470
Overs158.047.20
Balls---
Maidens2730
Runs4911840
Wickets25170
Avg19.6410.820
SR37.9216.70
Eco3.13.880
BB1050
4w210
5w110
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches971
Innings920
Not outs100
Runs11230
Balls Faced29170
Avg141.50
SR38.4842.850
Fours1000
Fifties100
Sixies000
Highest5230
Hundreds000

Another Players

Kumara, Mahesh

Kumara, Mahesh

Prasanna, Seekkuge

Prasanna, Seekkuge

Botheju, Paranavidanalage Pathum Sasantha

Botheju, Paranavidanalage Pathum Sasantha

Randika, Ashan

Randika, Ashan

Hettiarchchi, Heshan

Hettiarchchi, Heshan

Rushan Virendra, Manikku Arachchige Harshajith

Rushan Virendra, Manikku Arachchige Harshajith

Chandrabose, Kasun Gayan Bandara

Chandrabose, Kasun Gayan Bandara

Siriwardhana, Deraniyagalage Rashmika Peiris Samarasinghe

Siriwardhana, Deraniyagalage Rashmika Peiris Samarasinghe

Rangana, Lilan

Rangana, Lilan

Koralage, Gihan

Koralage, Gihan