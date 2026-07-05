Warusha Hannadige Shehada Nichendra Zoysa
bowler
|Full name:
|Warusha Hannadige Shehada Nichendra Zoysa
|Nationality:
|Sri Lanka
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|7
|1
|Innings
|14
|7
|0
|Overs
|158.0
|47.2
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|27
|3
|0
|Runs
|491
|184
|0
|Wickets
|25
|17
|0
|Avg
|19.64
|10.82
|0
|SR
|37.92
|16.7
|0
|Eco
|3.1
|3.88
|0
|BB
|10
|5
|0
|4w
|2
|1
|0
|5w
|1
|1
|0
|10w
|1
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|7
|1
|Innings
|9
|2
|0
|Not outs
|1
|0
|0
|Runs
|112
|3
|0
|Balls Faced
|291
|7
|0
|Avg
|14
|1.5
|0
|SR
|38.48
|42.85
|0
|Fours
|10
|0
|0
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|52
|3
|0
|Hundreds
|0
|0
|0