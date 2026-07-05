Weeraddana Chalana de Silva
all rounder
|Full name:
|Weeraddana Chalana de Silva
|Nationality:
|Sri Lanka
|Batting style:
|right handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|46
|34
|25
|Innings
|73
|32
|19
|Overs
|1224.3
|255.4
|68.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|205
|17
|1
|Runs
|4003
|1006
|423
|Wickets
|147
|58
|25
|Avg
|27.23
|17.34
|16.92
|SR
|49.97
|26.44
|16.32
|Eco
|3.26
|3.93
|6.22
|BB
|18
|5
|4
|4w
|7
|0
|2
|5w
|7
|2
|0
|10w
|1
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|46
|34
|25
|Innings
|68
|26
|23
|Not outs
|5
|3
|1
|Runs
|893
|255
|112
|Balls Faced
|1353
|321
|149
|Avg
|14.17
|11.08
|5.09
|SR
|66
|79.43
|75.16
|Fours
|81
|12
|8
|Fifties
|3
|0
|0
|Sixies
|43
|9
|5
|Highest
|60
|38
|29
|Hundreds
|0
|0
|0