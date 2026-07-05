Weeraddana Chalana de Silva

Weeraddana Chalana de Silva

all rounder

Full name:Weeraddana Chalana de Silva
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman

Teams

2023 Teams

Nugegoda Sports Welfare Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches463425
Innings733219
Overs1224.3255.468.0
Balls---
Maidens205171
Runs40031006423
Wickets1475825
Avg27.2317.3416.92
SR49.9726.4416.32
Eco3.263.936.22
BB1854
4w702
5w720
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches463425
Innings682623
Not outs531
Runs893255112
Balls Faced1353321149
Avg14.1711.085.09
SR6679.4375.16
Fours81128
Fifties300
Sixies4395
Highest603829
Hundreds000

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