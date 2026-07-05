Weerakkodi Arachchige Ashen Mayura S
batsman
|Full name:
|Weerakkodi Arachchige Ashen Mayura S
|Nationality:
|Sri Lanka
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|89
|43
|21
|Innings
|30
|3
|1
|Overs
|114.3
|6.2
|1.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|7
|0
|0
|Runs
|517
|42
|15
|Wickets
|11
|0
|1
|Avg
|47
|0
|15
|SR
|62.45
|0
|6
|Eco
|4.51
|6.63
|15
|BB
|3
|0
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|89
|43
|21
|Innings
|150
|42
|18
|Not outs
|16
|2
|2
|Runs
|4975
|895
|288
|Balls Faced
|11510
|1572
|254
|Avg
|37.12
|22.37
|18
|SR
|43.22
|56.93
|113.38
|Fours
|595
|83
|33
|Fifties
|22
|6
|2
|Sixies
|8
|5
|7
|Highest
|175
|74
|58
|Hundreds
|12
|0
|0