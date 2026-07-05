Weerakkodi Arachchige Ashen Mayura S

Weerakkodi Arachchige Ashen Mayura S

batsman

Full name:Weerakkodi Arachchige Ashen Mayura S
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2023 Teams

Negombo CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches894321
Innings3031
Overs114.36.21.0
Balls---
Maidens700
Runs5174215
Wickets1101
Avg47015
SR62.4506
Eco4.516.6315
BB301
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches894321
Innings1504218
Not outs1622
Runs4975895288
Balls Faced115101572254
Avg37.1222.3718
SR43.2256.93113.38
Fours5958333
Fifties2262
Sixies857
Highest1757458
Hundreds1200

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