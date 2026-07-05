Welandage Mihiranga Nimsara Silva

Welandage Mihiranga Nimsara Silva

bowler

Full name:Welandage Mihiranga Nimsara Silva
Nationality:India

Teams

2023 Teams

Galle Cricket Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches164
Innings164
Overs7.033.39.0
Balls---
Maidens030
Runs3815573
Wickets051
Avg03173
SR040.254
Eco5.424.628.11
BB031
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches164
Innings254
Not outs230
Runs53311
Balls Faced317124
Avg016.52.75
SR16.1246.4745.83
Fours120
Fifties000
Sixies000
Highest5185
Hundreds000

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