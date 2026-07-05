Welandage Mihiranga Nimsara Silva
bowler
|Full name:
|Welandage Mihiranga Nimsara Silva
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|6
|4
|Innings
|1
|6
|4
|Overs
|7.0
|33.3
|9.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|3
|0
|Runs
|38
|155
|73
|Wickets
|0
|5
|1
|Avg
|0
|31
|73
|SR
|0
|40.2
|54
|Eco
|5.42
|4.62
|8.11
|BB
|0
|3
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|6
|4
|Innings
|2
|5
|4
|Not outs
|2
|3
|0
|Runs
|5
|33
|11
|Balls Faced
|31
|71
|24
|Avg
|0
|16.5
|2.75
|SR
|16.12
|46.47
|45.83
|Fours
|1
|2
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|5
|18
|5
|Hundreds
|0
|0
|0