Wesley Brandon Marshall
batsman
|Full name:
|Wesley Brandon Marshall
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|72
|54
|50
|Innings
|15
|7
|0
|Overs
|40.2
|34.5
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|2
|0
|0
|Runs
|161
|200
|0
|Wickets
|4
|8
|0
|Avg
|40.25
|25
|0
|SR
|60.5
|26.12
|0
|Eco
|3.99
|5.74
|0
|BB
|1
|3
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|72
|54
|50
|Innings
|129
|52
|49
|Not outs
|4
|0
|2
|Runs
|4798
|1574
|1174
|Balls Faced
|6954
|1836
|809
|Avg
|38.38
|30.26
|24.97
|SR
|68.99
|85.72
|145.11
|Fours
|670
|169
|148
|Fifties
|32
|13
|7
|Sixies
|56
|27
|32
|Highest
|201
|105
|87
|Hundreds
|7
|1
|0