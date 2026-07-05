Wesley Brandon Marshall

Wesley Brandon Marshall

batsman

Full name:Wesley Brandon Marshall
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Eastern Storm

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches725450
Innings1570
Overs40.234.50
Balls---
Maidens200
Runs1612000
Wickets480
Avg40.25250
SR60.526.120
Eco3.995.740
BB130
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches725450
Innings1295249
Not outs402
Runs479815741174
Balls Faced69541836809
Avg38.3830.2624.97
SR68.9985.72145.11
Fours670169148
Fifties32137
Sixies562732
Highest20110587
Hundreds710

Another Players

Ngcobo, T

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Valli, Yaseen

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Masondo, Sizwe

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Peters, Gideon

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Zuma, Lwandiswa Mbulelo

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Johnson, Juandre

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Nel, Andre

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