Wihan Johannes Lubbe

Wihan Johannes Lubbe

batsman

Full name:Wihan Johannes Lubbe
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Joburg Super Kings

North West Dragons

Pretoria Capitals

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches2567180
Innings0675441
Overs0636.5327.1103.0
Balls----
Maidens0120101
Runs018451503722
Wickets0533422
Avg034.8144.232.81
SR072.0957.7328.09
Eco02.894.597
BB0733
4w0000
5w0100
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches2567180
Innings2886874
Not outs0932
Runs16253620411592
Balls Faced10425123841222
Avg832.131.422.11
SR16059.6585.61130.27
Fours4326179141
Fifties011139
Sixies0395863
Highest12166162102
Hundreds0731

Another Players

Tahir, Imran

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Jansen, Duan

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Pretorius, Dwaine

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Senokwane, Lesego

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Ngoepe, Lesiba

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Peters, Gideon

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Kuhn, Heino

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Zuma, Lwandiswa Mbulelo

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Hermann, Rubin

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Phangiso, Aaron

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