Wihan Johannes Lubbe
batsman
|Full name:
|Wihan Johannes Lubbe
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|56
|71
|80
|Innings
|0
|67
|54
|41
|Overs
|0
|636.5
|327.1
|103.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|120
|10
|1
|Runs
|0
|1845
|1503
|722
|Wickets
|0
|53
|34
|22
|Avg
|0
|34.81
|44.2
|32.81
|SR
|0
|72.09
|57.73
|28.09
|Eco
|0
|2.89
|4.59
|7
|BB
|0
|7
|3
|3
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|56
|71
|80
|Innings
|2
|88
|68
|74
|Not outs
|0
|9
|3
|2
|Runs
|16
|2536
|2041
|1592
|Balls Faced
|10
|4251
|2384
|1222
|Avg
|8
|32.1
|31.4
|22.11
|SR
|160
|59.65
|85.61
|130.27
|Fours
|4
|326
|179
|141
|Fifties
|0
|11
|13
|9
|Sixies
|0
|39
|58
|63
|Highest
|12
|166
|162
|102
|Hundreds
|0
|7
|3
|1