Wijayapurage Shehan Edward Nimesh Fernando
wicket keeper
|Full name:
|Wijayapurage Shehan Edward Nimesh Fernando
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|13
|8
|4
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|13
|8
|4
|Innings
|20
|8
|4
|Not outs
|3
|0
|0
|Runs
|613
|214
|36
|Balls Faced
|1105
|334
|60
|Avg
|36.05
|26.75
|9
|SR
|55.47
|64.07
|60
|Fours
|60
|16
|3
|Fifties
|3
|1
|0
|Sixies
|2
|1
|0
|Highest
|166
|87
|22
|Hundreds
|1
|0
|0