Wijayapurage Shehan Edward Nimesh Fernando

Wijayapurage Shehan Edward Nimesh Fernando

wicket keeper

Full name:Wijayapurage Shehan Edward Nimesh Fernando
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Sri Lanka Army

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1384
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1384
Innings2084
Not outs300
Runs61321436
Balls Faced110533460
Avg36.0526.759
SR55.4764.0760
Fours60163
Fifties310
Sixies210
Highest1668722
Hundreds100

Another Players

Kumara, Mahesh

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Prasanna, Seekkuge

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Botheju, Paranavidanalage Pathum Sasantha

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Randika, Ashan

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Hettiarchchi, Heshan

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Rushan Virendra, Manikku Arachchige Harshajith

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Chandrabose, Kasun Gayan Bandara

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Siriwardhana, Deraniyagalage Rashmika Peiris Samarasinghe

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Rangana, Lilan

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Koralage, Gihan

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