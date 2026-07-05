Yasiru Hasanjala Rodrigo
all rounder
|Full name:
|Yasiru Hasanjala Rodrigo
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|12
|12
|3
|Innings
|16
|12
|3
|Overs
|208.5
|81.0
|8.5
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|29
|3
|0
|Runs
|828
|452
|53
|Wickets
|19
|8
|2
|Avg
|43.57
|56.5
|26.5
|SR
|65.94
|60.75
|26.5
|Eco
|3.96
|5.58
|6
|BB
|4
|4
|1
|4w
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|12
|12
|3
|Innings
|16
|11
|3
|Not outs
|2
|4
|1
|Runs
|178
|210
|49
|Balls Faced
|567
|329
|53
|Avg
|12.71
|30
|24.5
|SR
|31.39
|63.82
|92.45
|Fours
|15
|12
|1
|Fifties
|0
|2
|0
|Sixies
|3
|3
|1
|Highest
|36
|56
|34
|Hundreds
|0
|0
|0