Yasiru Hasanjala Rodrigo

Yasiru Hasanjala Rodrigo

all rounder

Full name:Yasiru Hasanjala Rodrigo
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Jaffna Nsl

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches12123
Innings16123
Overs208.581.08.5
Balls---
Maidens2930
Runs82845253
Wickets1982
Avg43.5756.526.5
SR65.9460.7526.5
Eco3.965.586
BB441
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches12123
Innings16113
Not outs241
Runs17821049
Balls Faced56732953
Avg12.713024.5
SR31.3963.8292.45
Fours15121
Fifties020
Sixies331
Highest365634
Hundreds000

Another Players

Fernando, Saminda

Fernando, Saminda

Pathiratne, Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne

Pathiratne, Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne

Abeyrathne, Abeygoda Liyanage Kasun Lakruwan

Abeyrathne, Abeygoda Liyanage Kasun Lakruwan

Tharindu, Avishka

Tharindu, Avishka

Sudeera Thilakaratne, Dilum

Sudeera Thilakaratne, Dilum

Malinga, Eshan

Malinga, Eshan

Prasanna, Hettiarachchige Sukitha Manoj

Prasanna, Hettiarachchige Sukitha Manoj

Dulshan, Parawahara Widanage Shashika

Dulshan, Parawahara Widanage Shashika

Viyaskanth, Vijayakanth

Viyaskanth, Vijayakanth

Nirmal, Lokuge Kamesh

Nirmal, Lokuge Kamesh