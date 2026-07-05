Yodsak Saranonnakkun

Yodsak Saranonnakkun

batsman

Full name:Yodsak Saranonnakkun
Nationality:Thailand
Batting style:right handed batsman

Teams

2024 Teams

Thailand

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches99
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches99
Innings99
Not outs11
Runs3434
Balls Faced5757
Avg4.254.25
SR59.6459.64
Fours33
Fifties00
Sixies11
Highest1313
Hundreds00

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