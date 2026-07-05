Yodsak Saranonnakkun
batsman
|Full name:
|Yodsak Saranonnakkun
|Nationality:
|Thailand
|Batting style:
|right handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|9
|9
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|9
|9
|Innings
|9
|9
|Not outs
|1
|1
|Runs
|34
|34
|Balls Faced
|57
|57
|Avg
|4.25
|4.25
|SR
|59.64
|59.64
|Fours
|3
|3
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|1
|1
|Highest
|13
|13
|Hundreds
|0
|0