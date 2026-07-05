Zohaib Khan
all rounder
|Full name:
|Zohaib Khan
|Nationality:
|Pakistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|121
|110
|75
|Innings
|172
|105
|72
|Overs
|2294.2
|868.2
|247.5
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|484
|32
|2
|Runs
|6586
|4002
|1740
|Wickets
|208
|152
|61
|Avg
|31.66
|26.32
|28.52
|SR
|66.18
|34.27
|24.37
|Eco
|2.87
|4.6
|7.02
|BB
|9
|6
|4
|4w
|7
|4
|1
|5w
|6
|2
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|121
|110
|75
|Innings
|189
|90
|49
|Not outs
|40
|26
|14
|Runs
|5433
|2091
|515
|Balls Faced
|12304
|2524
|467
|Avg
|36.46
|32.67
|14.71
|SR
|44.15
|82.84
|110.27
|Fours
|627
|157
|40
|Fifties
|34
|9
|0
|Sixies
|19
|34
|14
|Highest
|154
|82
|43
|Hundreds
|8
|0
|0