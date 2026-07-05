Zohaib Khan

Zohaib Khan

all rounder

Full name:Zohaib Khan
Nationality:Pakistan

Teams

2023 Teams

Gazi Group Cricketers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches12111075
Innings17210572
Overs2294.2868.2247.5
Balls---
Maidens484322
Runs658640021740
Wickets20815261
Avg31.6626.3228.52
SR66.1834.2724.37
Eco2.874.67.02
BB964
4w741
5w620
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches12111075
Innings1899049
Not outs402614
Runs54332091515
Balls Faced123042524467
Avg36.4632.6714.71
SR44.1582.84110.27
Fours62715740
Fifties3490
Sixies193414
Highest1548243
Hundreds800

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Uddin, Raihan

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