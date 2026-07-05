Caribbean Premier League
St. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
STL
SKN
St. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
STL
ANT
St. Lucia Kings vs Barbados Royals
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
STL
BAR
St. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
STL
GAW
St. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
STL
JAM