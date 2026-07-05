Darren Sammy National Cricket Stadium Gros Islet Saint Lucia

Darren Sammy National Cricket Stadium
Country:Saint Lucia
Country Code:LCA
City:Gros Islet
Capacity:15000
Map Coordinates:14.070556,-60.931653

Darren Sammy National Cricket Stadium Schedule

Caribbean Premier League

UpcomingSt. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

St. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

SKN

SKN

UpcomingSt. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

ANT

ANT

UpcomingSt. Lucia Kings vs Barbados Royals

St. Lucia Kings vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

BAR

BAR

UpcomingSt. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

St. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

GAW

GAW

UpcomingSt. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

St. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

JAM

JAM