Match details St. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors T20 Caribbean Premier League 19.08.2026
Match Info
|Match:
|Caribbean Premier League 2026
|Date:
|Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Wednesday, August 19, 2026 11:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet, Saint Lucia
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
St. Lucia Kings Squad
Guyana Amazon Warriors Squad
|Players
|Ali Moeen, Anderson Kevlon, Blades Jediah, Brooks Shamarh, Hetmyer Shimron, Hope Shai, Joseph Shamar, Khan Hassan, Latiff Riyad, McDermott Ben, Motie Gudakesh, Paul Keemo, Phillips Glenn, Pretorius Dwaine, Sampson Quentin, Savory Kemol, Shepherd Romario, Tahir Imran
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|Darren Sammy Cricket Ground
|City
|Gros Islet
|Capacity
|15000
|Ends
|Pavilion End
|Hosts to
|Media Centre End
Match has not started yet