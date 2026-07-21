Match details St. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots T20 Caribbean Premier League 12.08.2026
Match Info
|Match:
|Caribbean Premier League 2026
|Date:
|Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Wednesday, August 12, 2026 11:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet, Saint Lucia
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
St. Lucia Kings Squad
St. Kitts and Nevis Patriots Squad
Venue Guide
|Stadium
|Darren Sammy Cricket Ground
|City
|Gros Islet
|Capacity
|15000
|Ends
|Pavilion End
|Hosts to
|Media Centre End
Match has not started yet