Match details St. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons T20 Caribbean Premier League 14.08.2026

T20

Gros Islet

STL
STL
ANT
ANT

Match Info

Match:Caribbean Premier League 2026
Date:Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
Toss:no information yet
Time:Friday, August 14, 2026 11:00 PM (GMT+0)
Venue:Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet, Saint Lucia
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

St. Lucia Kings Squad

PlayersAhmad Noor, Auguste Ackeem, Campbell Khari, Charles Johnson, Chase Roston, Clarke Mc Kenny, David Tim, Descartes Sadrack, Du Plessis Faf, Forde Matthew, Gaston Keon, Glenn Javelle, Govia Mikhil, Jeremiah Johann, Jones Aaron, Joseph Alzarri, McKenzie Micah, Mills Tymal, Pierre Khary, Potgieter Delano, Rajapaksa Bhanuka, Seifert Tim, Shamsi Tabraiz, Thomas Oshane, Wiese David
Benchno information yet

Antigua And Barbuda Falcons Squad

PlayersAl Hasan Shakib, Allen Fabian, Andrew Jewel, Cornwall Rahkeem, Ghazanfar Allah Mohammad, Gore Karima, Greaves Justin, Jacobs Bevon, James Joshua, Jangoo Amir, McCoy Obed, Mir Usama, Naveen-ul-Haq, Seales Jayden, Smith Odean, Springer Shamar, Wasim Imad, Wickham Kevin
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumDarren Sammy Cricket Ground
CityGros Islet
Capacity15000
EndsPavilion End
Hosts toMedia Centre End

Match has not started yet