Squads St. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors T20 Caribbean Premier League 19.08.2026

T20

Gros Islet

STL
STL
GAW
GAW

Playing

STL
STL
GAW
GAW
First TeamSecond Team
Ali Moeen

all rounder

Blades Jediah

no information yet

Chase Roston

all rounder

Hope Shai

wicket keeper

David Tim

batsman

Latiff Riyad

no information yet

McDermott Ben

wicket keeper

Paul Keemo

all rounder

Govia Mikhil

all rounder

Phillips Glenn

all rounder

Pretorius Dwaine

all rounder

Savory Kemol

wicket keeper

McKenzie Micah

all rounder

Shepherd Romario

all rounder

Pierre Khary

all rounder

Potgieter Delano

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper

Wiese David

all rounder

Bench

STL
STL
GAW
GAW

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet