Squads St. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors T20 Caribbean Premier League 19.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmad Noor
bowler
Ali Moeen
all rounder
Auguste Ackeem
batsman
Anderson Kevlon
batsman
Campbell Khari
bowler
Blades Jediah
no information yet
Charles Johnson
batsman
Brooks Shamarh
batsman
Chase Roston
all rounder
Hetmyer Shimron
batsman
Clarke Mc Kenny
bowler
Hope Shai
wicket keeper
David Tim
batsman
Joseph Shamar
bowler
Descartes Sadrack
all rounder
Khan Hassan
bowler
Du Plessis Faf
batsman
Latiff Riyad
no information yet
Forde Matthew
bowler
McDermott Ben
wicket keeper
Gaston Keon
bowler
Motie Gudakesh
bowler
Glenn Javelle
batsman
Paul Keemo
all rounder
Govia Mikhil
all rounder
Phillips Glenn
all rounder
Jeremiah Johann
batsman
Pretorius Dwaine
all rounder
Jones Aaron
batsman
Sampson Quentin
batsman
Joseph Alzarri
bowler
Savory Kemol
wicket keeper
McKenzie Micah
all rounder
Shepherd Romario
all rounder
Mills Tymal
bowler
Tahir Imran
bowler
Pierre Khary
all rounder
Potgieter Delano
all rounder
Rajapaksa Bhanuka
batsman
Seifert Tim
wicket keeper
Shamsi Tabraiz
bowler
Thomas Oshane
bowler
Wiese David
all rounder
Match has not started yet