Squads St. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen T20 Caribbean Premier League 21.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmad Noor
bowler
Auguste Ackeem
batsman
Campbell Khari
bowler
Charles Johnson
batsman
Chase Roston
all rounder
Clarke Mc Kenny
bowler
David Tim
batsman
Descartes Sadrack
all rounder
Du Plessis Faf
batsman
Forde Matthew
bowler
Gaston Keon
bowler
Glenn Javelle
batsman
Govia Mikhil
all rounder
Jeremiah Johann
batsman
Jones Aaron
batsman
Joseph Alzarri
bowler
McKenzie Micah
all rounder
Mills Tymal
bowler
Pierre Khary
all rounder
Potgieter Delano
all rounder
Rajapaksa Bhanuka
batsman
Seifert Tim
wicket keeper
Shamsi Tabraiz
bowler
Thomas Oshane
bowler
Wiese David
all rounder
Match has not started yet