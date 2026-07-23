Squads St. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen T20 Caribbean Premier League 21.08.2026

T20

Gros Islet

STL
STL
JAM
JAM

Playing

STL
STL
JAM
JAM
First TeamSecond Team
Chase Roston

all rounder

David Tim

batsman

Govia Mikhil

all rounder

McKenzie Micah

all rounder

Pierre Khary

all rounder

Potgieter Delano

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper

Wiese David

all rounder

Bench

STL
STL
JAM
JAM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet